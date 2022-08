Dieses Land bietet 15.000 Euro für Leben auf Trauminsel

Ein Leben auf einer idyllischen Insel. Und dafür auch noch bezahlt bekommen. Das ist kein Traum, sondern auf dieser Trauminsel Realität.

Die Regierung der Insel Sardinien bietet Zuschüsse in Höhe von bis zu 15.000 Euro für Menschen an, die an diesen idyllischen Ort ziehen und sich dort ein neues Leben aufbauen wollen. Die Regierung hat für das Programm, das den ländlichen Gebieten mit schrumpfender Bevölkerung neues Leben einhauchen soll, satte 38 Millionen Pfund zur Verfügung gestellt.

Die Sache hat jedoch einen Haken: Das Geld, das die Neuankömmlinge erhalten, muss für den Kauf oder die Renovierung einer Immobilie verwendet werden, und die Höhe des Zuschusses darf nicht mehr als die Hälfte des Kaufpreises oder der Renovierungskosten betragen. Außerdem muss die Immobilie in einer Stadt mit weniger als 3.000 Einwohnern liegen und Sie müssen Ihren Wohnsitz innerhalb von 18 Monaten nach Ihrer Ankunft auf Sardinien anmelden, berichtet Travel Tomorrow.

Der sardische Präsident Christian Solinas sagte: "Dank der Beiträge zu den ersten Häusern wird dies gestärkt und zu einem fruchtbaren Boden für diejenigen, die dorthin ziehen oder eine Familie gründen wollen. Es gibt kein Wachstum ohne eine wirkliche Aufwertung der Gebiete, des Landesinneren und der am stärksten benachteiligten Gebiete, die eine neue Politik für ihre Wiederbesiedlung durchlaufen müssen."

Die Regierung hoffte insbesondere, Menschen unter 40 Jahren anzulocken, die entweder ein eigenes Unternehmen gründen wollten oder in einem der in dieser Region erforderlichen Berufe arbeiteten.