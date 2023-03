Dieses Land will Eltern das Posten von Fotos ihrer Babys verbieten

Eltern in Frankreich wird es verboten, Fotos ihrer Kinder in sozialen Medien zu veröffentlichen.

Die französischen Abgeordneten haben ein Gesetz verabschiedet, das die Privatsphäre von Kindern im Internet schützen soll. Sie haben einstimmig für neue Gesetze gestimmt, die Eltern daran hindern sollen, Fotos ihrer Kinder im Internet zu veröffentlichen. Der Abgeordnete Bruno Studer von der Renaissance-Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hatte den Gesetzesvorschlag Anfang des Monats in der Assemblée Nationale eingebracht.

Studer sagte gegenüber Radio France Internationale, das Gesetz ziele darauf ab, "Eltern zu stärken" und jungen Menschen zu zeigen, dass ihre "Eltern kein absolutes Recht über ihr Bild haben". Studer sagte in einem Interview mit Le Monde: "Ein 13-jähriges Kind hat im Durchschnitt 1.300 Bilder von sich im Internet im Umlauf.

"Das sind Fotos, die für Kinderpornografie missbraucht werden können oder zu Mobbing im schulischen Umfeld führen können. Sobald die Bilder ins Internet gelangen, verlieren die Eltern die Kontrolle über die Verbreitung der Bilder."

In dem Gesetzentwurf heißt es, dass 50 Prozent der in Kinderpornografieforen ausgetauschten Fotos ursprünglich von Eltern in sozialen Medien gepostet wurden.