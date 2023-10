Dieses Naturwunder wurde absichtlich von Touristen zerstört

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt uns, wie der Morning Glory Pool einst in seiner vollen Blau-Pracht erstrahlte.

Tragisches Ende eines Naturwunders: Der einst weltberühmte Morning Glory Pool, ein beeindruckender Geysir im Yellowstone Nationalpark, verliert seinen Zauber und seine einzigartige blaue Färbung. Touristen sind schuld an diesem bedauerlichen Verlust.

Pracht ist dahin

Der Morning Glory Pool, einer der imposantesten Geysire im Yellowstone-Nationalpark, erlangte seinen Ruhm durch seine außergewöhnliche blaue Farbe, die ihm seinen Namen verdankte. Doch die Pracht vergangener Tage ist dahin. Die blühende Blauphase gehört der Vergangenheit an, und die Schuld daran liegt bei rücksichtslosen Besuchern.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt uns, wie der Morning Glory Pool einst in seiner vollen Blau-Pracht erstrahlte. Heute ist diese Farbenpracht leider einem traurigen Ende zum Opfer gefallen, und die offizielle Webseite des Yellowstone-Nationalparks gibt Aufschluss darüber, dass die Umweltverschmutzung, verursacht durch von Touristen in den Krater geworfene Abfälle, die Ursache ist.

Der Müll hat die Luftschächte unter Wasser verstopft, die heißes Erdinnere in den Pool leiten und somit das Wasser aufheizen. Dieser Umwelteingriff hat dazu geführt, dass die Wassertemperatur des Geysirs auf besorgniserregende 70,7 Grad Celsius gefallen ist. Als Folge konnten sich neue Mikroorganismen ausbreiten, die dem Pool seine traurige orangefarbene Tönung verliehen haben. Der einst blaue Traum ist endgültig geplatzt.