Dreijährige Katze sadistisch hingerichtet

Bella, eine dreijährige Perserkatze, wurde etwa sechs Meilen von ihrem Zuhause in Ballynoe in der Nähe von Castlelyons, Irland, getötet und angebunden aufgefunden.

Beamte untersuchen den tragischen Tod einer Katze, die von einem unbekannten Angreifer auf brutale Weise "sadistisch abgeschlachtet" wurde. Bella, eine dreijährige Perserkatze, wurde seit Ende August vermisst, nachdem sie während eines Grillfestes der Familie in ihrem Haus in Ballynoe, in der Nähe von Castlelyons, Irland, verschwunden war.

Bella wurde am Eingang des Waldes in Glentrasna South an einer Metallstange hängend aufgefunden, was Finola als "entsetzliches, sadistisches und brutales Abschlachten" beschrieb. Die Besitzerin Finola erzählte Cork Live von ihrer Empörung darüber, wie ihre Katze geschlachtet worden war: "Die Art und Weise, wie sie aufgehängt wurde, wirkte bedrohlich, bedrohlich, denn sie befand sich an einem sehr öffentlichen Ort.

"Die Straße ist ruhig, aber sie am Eingang des Waldes anzubinden, das war vorsätzlich, es fühlte sich gezielt an. Es war einfach so erschütternd, ich ging hinunter, um ihre Leiche zu identifizieren, und dieses Bild wird mir für immer im Kopf bleiben. Ich habe nicht mehr geschlafen, seit das passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass ich meine anderen Katzen nicht mit jemandem zusammen sein lassen kann, der in der Lage ist, einem völlig unschuldigen Tier in unserer Gemeinde so etwas anzutun."

Sie hat nun die Polizei und die Gemeinde aufgefordert, zusammenzuarbeiten, um den mutmaßlichen Katzenmörder zu fassen, und warnt, dass "dieser Psychopath wieder zuschlagen wird", wenn nicht etwas unternommen wird.