Dress Code auf Hugh Hefners Partys: Nackt oder Reizwäsche

Love Island Kandidatin und Playmate Hannah Elizabeth gibt pikante Einblicke in die wilden Playboy Parties rund um Hugh Hefner und das Who-is-Who der Hollywoodstars.

Hannah Elizabeth erzählt in einem Interview mit dem Daily Star vom Geschehen hinter goldenen Mauern: Die berüchtigten Playboy Partys seien unvergleichlich, extravagant, luxuriös, wild, over the top.. und ziemlich nackig. So sei der Dress Code oftmals „Reizwäsche oder weniger“ gewesen. „ Dort laufen also einfach nackte Leute herum“, erzählt das ehemalige Bunny lachend. Auch bekannte Hollywood Stars hätte sie dort immer wieder angetroffen.

Playboy-Gründer sei ein echter Gentleman

Für Hefner selbst findet die Love Island Kandidatin vor allem nette Worte. Er sei nicht schmierig, wie viele behaupten, sondern vielmehr harmlos und ein niedlicher alter Mann, sogar ein Gentleman. Hannah Elizabeth, die weiterhin ihr Geld mit Modeln und Erotikaufnahmen verdient - inzwischen über die bekannte Online-Plattform Only Fans - gibt an sich auch in Zukunft gerne wieder für ein weiteres Playboy- Shooting zur Verfügung zu stellen.