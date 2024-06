In einem unglaublichen Vorfall bei einer Drive-Thru-Safari sorgte eine Giraffe für Aufregung, als sie versuchte, ein Mädchen aus dem Auto zu ziehen.

Die dramatischen Szenen ereigneten sich im Fossil Rim Wildlife Center nahe Dallas. Erfahren Sie, wie die Eltern des Kleinkinds die brenzlige Situation erlebten und wie es letztendlich ausging.

Dramatische Szenen in bei Drive-Thru-Safari

Texas, USA. Medienberichten zufolge spielte sich das Geschehen am 2. Juni ab. Jason Toten (24) und seine Verlobte Sierra Robert (23) wollten mit ihrer Tochter Paisley (2) eine Safari-Tour im Fossil Rim Wildlife Center in Glen Rose nahe Dallas unternehmen. Was als entspannter Ausflug geplant war, entwickelte sich plötzlich zu einem Horror-Moment für die Eltern.

Fossil Rim Wildlife Center bietet eine einzigartige Möglichkeit, Wildtiere während einer Fahrt durch den Park zu füttern

Familie Toten-Robert nutzte diese Gelegenheit

Sie saßen auf der offenen Ladefläche ihres Pick-ups, um die Tiere hautnah zu erleben

Eine Giraffe näherte sich dem Fahrzeug, als Paisley ihre Hand mit Futter ausstreckte. Plötzlich packte die Giraffe das Mädchen am T-Shirt und hob es in die Luft. Die Mutter, Sierra Robert, beschrieb den Schreckmoment später als einen Augenblick, in dem ihr Herz stehenblieb.

Sierra Robert versuchte mit aller Kraft, ihr Kind festzuhalten, während ihr Verlobter, Jason Toten, die Szene auf Video festhielt. Sie betonten später, dass es sich um ein Missverständnis handeln müsse, da die Giraffe wohl versehentlich nach Paisleys Hemd griff, als sie nach Futter griff. Glücklicherweise ließ die Giraffe das Kleinkind schnell los, nachdem sie das Entsetzen der Mutter bemerkt hatte.

Paisley blieb unverletzt und äußerte den Wunsch nach einer Spielzeuggiraffe aus dem Geschenkeladen. Trotz des Schreckensmoments endete der Ausflug für die Familie Toten-Robert mit einer erleichterten Erlebnisgeschichte und einem unvergesslichen Safari-Erlebnis im Fossil Rim Wildlife Center.