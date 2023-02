Drohte Sextape zu veröffentlichen: Frau schnitt Mann Penis ab

Berichten zufolge soll eine Frau ihrem Freund den Penis abgeschnitten haben, nachdem er gedroht hatte, ihre Sexvideos zu verbreiten, weil sie sich weigerte, mit ihm zu schlafen.

Die namenlose Frau, 28, soll ihren Partner, ebenfalls 28, angegriffen haben, als sie am 25. Februar in einem Hotel in Sibolga, Nordsumatra, in Indonesien waren. Die Frau wurde in lokalen Medien abgebildet, wie sie von der Polizei mit Kabelbindern festgehalten wurde. Berichten zufolge ist sie noch nicht angeklagt worden.

Der wilde Vorfall begann, so die Polizei, als der Mann der Frau Avancen machte, aber sie war "nicht in der Stimmung". Zeugen sagten, die beiden, die seit mehr als einem halben Jahr zusammen waren, hätten sich nicht gestritten. Sie hörten jedoch die Schmerzensschreie des Mannes, nachdem die Frau seinen Penis abgetrennt hatte.

Der Polizeichef von Sibolga, Taryono Rajarja, sagte: "Nach den Angaben des Verdächtigen hatten sie seit etwa sieben Monaten eine Beziehung. Sie verabredeten sich in einem Hotel und der Mann bat um Sex, was die Frau ablehnte. Als ihm der Sex verweigert wurde, drohte der Mann damit, die Videos von ihren intimen Aktivitäten zu verbreiten. Als er duschen wollte, verübte die Verdächtige den Angriff. Sie nahm ein Messer, das dem Mann gehörte, und schnitt ihm den Penis ab.