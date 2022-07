Die E-Zigarette explodierte in Pauls Mund und sprengte ihm förmlich drei Zähne weg.

Die Explosion war so heftig, dass gleich vier weitere Zähne beschädigt wurden und das alles nur, weil Paul nach Feierabend seine E-Zigarette rauchen wollte.

"Ich wollte einen Zug nehmen, aber da kam nichts. Also habe ich noch einmal versucht zu ziehen und dann ist die E-Zigarette einfach explodiert. Überall war so viel Blut und mein Mund war zerfetzt. Ich wusste in diesem Moment nicht ob mir das Loch vielleicht sogar bis ins Gehirn gesprengt wurde."