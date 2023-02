Echt oder fake? Hier sitzt Tom Cruise am höchsten Gebäude der Welt ohne Absicherung

Dieses Foto sorgt für Aufsehen. Es soll den Hollywood-Superstar Tom Cruise zeigen, wie er auf dem Burj Khalifa ohne Absicherung sitzt.

Es sieht wie ein Photoshop-Bild aus, soll aber tatsächlich real sein. Es soll zeigen, wie Tom Cruise auf dem Burj Khalifa sitzt. Und das ohne jegliche Sicherung. Das Foto soll im Rahmen der Dreharbeiten zu Mission Impossible Ghost Protocol entstanden sein.

Tom Cruise sitting on top of the Burj Khalifa, without a harness of any kind, during filming of Mission Impossible: Ghost Protocol, 2011. pic.twitter.com/33tlp8z9P9 — cinesthetic (@TheCinesthetic) June 23, 2022

Es ist nicht das erste Mal, dass Cruise seine Furchtlosigkeit bei Stunts zeigt. Erst für den letzten Mission Impossible Teil klemmte er sich an ein Flugzeug. Den Stuntman ließ er am Boden.