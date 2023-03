Egal wie viel sie trinkt: Frau kann nicht mehr normal pinkeln

Eine Frau ist nicht mehr in der Lage normal zu pinkeln, egal wie viel Flüssigkeit sie trank.

Adams, eine Content Creator aus Bow im Osten Londons, suchte die Notaufnahme des St. Thomas' Hospital in London auf, wo sie ihre Symptome schilderte. Während die Blase von Frauen normalerweise bis zu 500 ml und die von Männern bis zu 700 ml fassen kann, entdeckten die Ärzte in Adams' Blase einen Liter Urin. Die Ärzte legten ihr einen Notfallkatheter an - einen Schlauch, der in die Blase eingeführt wird, um den Urin abzuleiten.

Eine Woche später besuchte Adams das urologische Zentrum, wo ihr beigebracht wurde, wie sie sich selbst einen Katheter zu legen, bevor sie wieder nach Hause geschickt wurde. Erst 8 Monate später bekam die junge Frau eine Diagnose. Acht Monate nach ihrem Besuch in der Notaufnahme suchte Adams ein urologisches Zentrum auf, wo man ihr mitteilte, dass sie wahrscheinlich am Fowler-Syndrom leidet, einer Form des Harnverhalts, bei der die Betroffenen nicht in der Lage sind, die Blase normal zu entleeren.

"Mir wurde gesagt, dass ich wahrscheinlich an Morbus Fowler leide. Ich wurde über die Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt, die minimal waren - wir versuchten es mit Medikamenten, aber es machte einfach keinen Unterschied", sagte Elle. "Die einzige Option für mich war die Stimulation des Sakralnervs, der als Schrittmacher für die Blase fungiert"

Bei der Sakralnervenstimulation werden sanfte elektrische Impulse über eine dünne Drahtsonde abgegeben, die in der Nähe des Sakralnervs platziert wird. Sie funktioniert ähnlich wie ein Herzschrittmacher, aber statt den Herzschlag zu stimulieren, werden die Darmmuskeln stimuliert, damit sie normal arbeiten. "Es ist nicht lebensverändernd, aber es kann helfen. Ich muss viel weniger katheterisieren, etwa 50 Prozent weniger. Nach zwei Jahren der Hölle ist das alles, was ich mir wünschen kann. Mir geht es gut, ich befinde mich auf der besseren Seite von Fowler's."