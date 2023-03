Eine Katze ist die größte Touristenattraktion DIESER Stadt

Wer auf Google Touristenattraktion in der polnischen Stadt Stettin sucht, wird eine Überrachung erleben. Die höchste Bewertung hat nämlich eine Katze.

Katzenliebhaber machen sich auf den Weg in die polnische Stadt Szczecin, um einen Blick auf Gacek zu erhaschen, eine pummelige schwarz-weiße Katze, die zu einer Internet-Sensation geworden ist.

Der Kater liegt manchmal auf einer Decke in einer kleinen, von seinem Besitzer gebauten Holzkiste, in der er seit mehr als 10 Jahren in der Kaszubska-Straße lebt. Sein Zuhause ist die am höchsten bewertete Attraktion in Szczecin auf Google Maps geworden.

Mit zahlreichen Fünf-Sterne-Bewertungen hat die Stecknadel "Kot Gacek" (Gacek, die Katze) in der Nähe eines Geschäfts, das Taschen mit dem Gesicht der Katze verkauft, Sehenswürdigkeiten wie ein Renaissance-Schloss auf den ersten Platz verdrängt.

"Gacek ist die Kim Kardashian der Katzenwelt", sagte Karolina Nowak, Managerin des offiziellen TikTok-Accounts für die Region Westpommern, in der Stettin liegt, @pomorzezachodnie. "Die Touristen haben nur nach ihm gesucht, weil er im Internet populär geworden ist."

Szymon Maksymiuk, der für ein Touristeninformationszentrum in Szczecin arbeitet, sagte, die Geschichten von Menschen, die anreisten, um Gacek zu sehen, seien "überwältigend". "Da war ein Mann aus Norwegen, der einen Flug nahm. Er behauptete, Gacek habe ihn dazu gebracht, die Entscheidung zu treffen, hierher zu kommen", sagte Maksymiuk. "Wegen Gacek hat der Tourismus enorm zugenommen, weit über meine Erwartungen und Vorstellungen hinaus."

Gacek ist nicht das erste Tier, das Touristen in eine polnische Stadt lockt. Im Jahr 2021 wurde ein Golden Retriever zu Danzigs am höchsten bewerteter Touristenattraktion auf Google.