Englands dickster Mann droht mit Polizei, um Zuckergetränke zu bekommen

Der schwerste Mann von England spricht nun Klartext. Er will wieder seine Zuckergetränke trinken dürfen und droht dafür sogar mit einem Polizeieinsatz.

Der Engländer Jason Holt befindet sich momentan auf einer strengen Diät, welche auch seine Flüssigkeitszufuhr regelt. Grund dafür ist der bedenkliche Gesundheitszustand des fast 300 Kilo schweren Mannes. Im Juni diesen Jahres erlitt der 32-Jährige mehrere Mini-Schlaganfälle, sowie eine Thrombose. Er verständigte umgehend die Einsatzkräfte, welche aber mehr als zwei Stunden brauchten, um den außergewöhnlichen Patienten in ein nahegelegenes Krankenhaus zu verfrachten - ein speziell konstruiertes Rettungsfahrzeug musste genutzt werden. Nur knapp entkam er dem Tod.

Menschenrechte für Kohlensäure-Getränke

In einem Interview argumentiert der 300-Kilo Mann nun, dass er Menschenrechte habe und somit trinken darf, was er möchte. Momentan sind ihm nur 1.5 Liter pro Tag und auch nur 100 Milliliter auf einmal gestattet, was er für seine Körpermaße als viel zu wenig empfindet. Einmal soll er sogar gedroht haben, die Polizei zu rufen, da er sich so "dehydriert fühle".

Zum dicksten Mann von England wurde er im Juni, nachdem der 350 Kilo schwere Matthew Crawford mit nur 37 Jahren verstorben ist.