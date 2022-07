In ein paar Tagen erscheint das neue Enthüllungsbuch über die Royals. Dieses Mal bekommt es vor allem Herzogin Meghan ab.

Wahrscheinlich wird es in den kommenden Jahren noch viele weitere Enthüllungsbücher über Prinz Harrys und Herzogin Meghans Abkehr von der Monarchie geben. Das nächste erscheint schon in ein paar Tagen. Vor diesem muss sich vor allem Herzogin Meghan fürchten.

"Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors"

Denn der Investigativ-Journalist und Autor Tom Bower hat in seinem neuen Buch, auf Deutsch "Rache: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors", einiges an Sprengstoff über die Adelsmitglieder in Petto. Angeblich sollen auch einige interessante Details über das Begräbnis von Prinz Philip sowie Meghans Fernbleiben davon sowie ihr hysterisches Verhalten ans Tageslicht kommen.

Die Herzogin soll sich beispielsweise über den Titel der Vanity Fair, welcher "Verrückt nach Harry" lautete, aufgeregt haben. Meghan soll damals sehr wütend auf ihre amerikanische PR-Firma gewesen sein und diese mehrfach hysterisch angerufen und sich beschwert haben.