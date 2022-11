Erschreckend: Frau erkennt Donald Trump auf Toast wieder

EIne Frau erkannte das Gesicht des eheamligen US-Präsidenten Donald Trump auf ihrem Toast. Um es zu dokumentieren, stellte sie ein Foto des Toasts ins Internet.

Eine schottische Mutter erlebte den Schock ihres Lebens, nachdem sie das Gesicht des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten auf ihrem Toast entdeckt hatte. Sie sagte: "Wir hatten an diesem Nachmittag Fisch und Chips am Strand gegessen, also wollte ich nicht viel zum Abendessen. Ich dachte, ein Käsetoast wäre perfekt, und nachdem ich ihn gemacht hatte, sah ich, wie Donald zu mir hochschaute - das war ziemlich gruselig!"

© Nikki Finlay / SWNS

Der Käsetoast sieht auf den ersten Blick tatsächlich wie das Gesicht des Ex-US-Präsidenten aus. Kurioserweise ist Käse eines der Lieblingszutaten von Donald Trump. Es ist weithin bekannt, dass eine der Lieblingsspeisen des ehemaligen Multimilliardärs ein McDonald's Egg McMuffin ist, bei dem eine Scheibe Käse nach amerikanischer Art unter einem seltsam runden Ei eingebettet ist und eine Scheibe Tomate obenauf liegt - alles in einem klassischen McDonald's Muffin-Brötchen.