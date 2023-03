Erste Anzeichen von Alzheimer könnte in Augen entdeckt werden

Die Forschung hat untersucht, wie das Auge bei der Diagnose der Alzheimer-Krankheit helfen kann, bevor die ersten Symptome auftreten.

"Die Alzheimer-Krankheit beginnt im Gehirn schon Jahrzehnte vor den ersten Symptomen des Gedächtnisverlusts", sagt Dr. Richard Isaacson, ein Neurologe für Alzheimer-Prävention, der auch am Institut für neurodegenerative Krankheiten tätig ist. Wenn Ärzte in der Lage sind, die Krankheit in ihrem frühesten Stadium zu erkennen, könnten die Menschen eine gesunde Lebensweise wählen und ihre "veränderbaren Risikofaktoren wie Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte und Diabetes" kontrollieren, so Isaacson.

Die Forscher der Studie sammelten über einen Zeitraum von 14 Jahren Netzhaut- und Hirngewebeproben von 86 menschlichen Spendern mit Alzheimer-Krankheit und leichter kognitiver Beeinträchtigung - die größte Gruppe von Netzhautproben, die jemals untersucht wurde, so die Autoren. Die Forscher verglichen dann Proben von Spendern mit normaler kognitiver Funktion mit solchen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und solchen mit Alzheimer im Spätstadium.

Die Studie, die im Februar in der Fachzeitschrift Acta Neuropathologica veröffentlicht wurde, ergab einen signifikanten Anstieg von Beta-Amyloid, einem wichtigen Marker der Alzheimer-Krankheit, sowohl bei Menschen mit Alzheimer als auch mit frühem kognitiven Abbau.

Die Studie ergab, dass die Zahl der Mikrogliazellen bei denjenigen, die kognitive Probleme hatten, um 80 % zurückging. Diese Zellen sind für die Reparatur und Instandhaltung anderer Zellen verantwortlich, einschließlich der Beseitigung von Beta-Amyloid aus dem Gehirn und der Netzhaut.