Die Firma Sono Motors stellte den ersten rein solarbetriebenen Wagen vor. 2023 soll die Produktion anlaufen.

Das deutsche Start-up-Unternehmen Sono Motors hat die serienreife Version seines solarbetriebenen Elektroautos, den Sion, vorgestellt. Für den Sion von Sono Motors, der in Europa ab knapp über 25.000 Euro zu haben sein wird, liegen bereits über 19.000 Reservierungen vor.

Seit der Vorstellung des Prototypen wurden einige Änderungen am Design vorgenommen, darunter neue Scheinwerfer und 3D-Rückleuchten sowie eine neue Rückfahrkamera und ein Ladeanschluss. Sono Motors gibt an, den Stauraum im Innenraum vergrößert zu haben. Außerdem gibt es ein neues Design für die Vordersitze, das Lenkrad und die Rückbank. Die Marke wird auch neue Farb- und Ausstattungsoptionen für den Innenraum anbieten.

© Sono Motors ×

Einzigartiges Design

Hinter dem Lenkrad befindet sich nach wie vor ein digitales Fahrerdisplay, gepaart mit einem Touchscreen auf dem Armaturenbrett. Auf dem Armaturenbrett des Sion gibt es nur zwei Knöpfe - einer davon für die Warnblinkanlage -, aber darüber befindet sich eine Schicht aus isländischem Moos, die hinter einem beleuchteten, über das Armaturenbrett verlaufenden Gehäuse zu sehen ist, das als natürliches Luftreinigungssystem für den Innenraum dient.

Während das Aussehen des Sion aktualisiert wurde, verwendet er immer noch eine 54-kWh-Batterie für eine Reichweite von 190 Kilometer. Sono Motors behauptet jedoch, dass die von den Solarzellen an den Seiten, auf der Motorhaube und auf dem Dach des Fahrzeugs erzeugte Energie die Reichweite um durchschnittlich 70 Kilometer bzw. bis zu 152 Kilometer pro Woche erhöhen soll.

© Sono Motors ×

Kurze Aufladedauer

Das bedeutet, dass Fahrer in Städten ihren Sion bis zu viermal weniger aufladen müssen als ein herkömmliches Elektroauto mit einer ähnlichen Batteriegröße. Sono Motors geht davon aus, dass dies ausreicht, um die Anschaffung eines Elektroautos auch für diejenigen erschwinglich zu machen, die nicht über einen eigenen Parkplatz verfügen, an dem eine Wallbox angebracht werden könnte. Im Bug des Sion befindet sich ein konventioneller Ladeanschluss, und dank der 75-kW-Schnellladegeschwindigkeit sollte eine 10-80%ige Aufladung nur etwa 35 Minuten dauern.

Die Produktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beginnen. In den nächsten Monaten wird der Sion in Europa und den USA extremen Wettertests unterzogen sowie Crashtests, die Optimierung der Solartechnologie und die Verfeinerung der Fahrdynamik durch Tests auf der Rennstrecke und auf öffentlichen Straßen.