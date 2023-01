Ex-Mister Olympia erklärt, was Steroide mit dem Penis machen

Phil Heath ist siebenfacher Mr.-Olympia-Gewinner und steht damit gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger an zweiter Stelle der Mr.-Olympia-Gewinner aller Zeiten, hinter Ronnie Coleman und Lee Haney.

Ein Mr. Olympia-Gewinner, Phil Heath, hat verraten, was Steroide tatsächlich mit dem Penis anstellen. Der mehrfache Titelgewinner Phil Heath erschien im Pivot-Podcast auf YouTube, um über Bodybuilding, psychische Gesundheit und persönliche Probleme zu sprechen, als das Thema auf die Auswirkungen von leistungssteigernden Drogen auf die Männlichkeit kam.

Einer der Moderatoren der Sendung, der ehemalige NFL-Spieler Fred Taylor, nutzte die Gelegenheit, den siebenmaligen Mr. Olympia-Gewinner über den "Mythos über Steroide und Bodybuilder und Testosteronbehandlungen" auszupressen. "Klären Sie mich bitte auf - schrumpft Ihr Mann dadurch?", fragte er. Fred fügte hinzu: "Das ist es, was du hörst, richtig? Die Frauen wollen es auch wissen, ich frage für die Frauen."

Phil antwortete: "So sieht es aus. Du bist durch Medikamente und Training so verdammt dehydriert, dass nihcts mehr geht, aber die Sache ist die - zwei Nächte später bist du wieder fit. So ist das nun mal."

"Warum machst du dir so viele Gedanken darüber? Warum macht ihr euch so viele Gedanken über den Schwanz von jemandem? Ich verstehe es nicht. Du willst dich nur über einen anderen lustig machen, aber er hat ein Mädchen und sie wird ihn nicht verlassen und sie haben Kinder, also weißt du, dass du es mehr als einmal gemacht hast und sie mag es, also warum fragst du sie nicht?"