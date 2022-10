Expertin gibt Aufschluss: Darf der Hund mit ins Bett?

Einer amerikanischen Umfrage zufolge, schlafen viele Hundebesitzer besser mit ihrem Hund im Bett, als mit ihrem Partner. Ob das eine gute Idee ist und wo die Vor- und Nachteile des gemeinsamen Schlafens mit dem Haustier liegen, lesen Sie hier.

In vielen Haushalten wird es so gelebt, der Hund darf mit ins Bett. In anderen hingegen gilt das als striktes Tabu, immerhin ist der Vierbeiner unhygienisch und voller Parasiten. Grundsätzlich sollte ein gepflegter, sauberer und vor allem entwurmter Hund keine hygienische Gefahrenquelle darstellen. Wenn man den besten Freund des Menschen dann auch noch regelmäßig auf Zecken oder Flöhe untersucht, sollte man endgültig auf der sicheren Seite stehen.

Nerviger könnten da die vielen Haare sein, welche der Vierbeiner ständig verliert. Außerdem könnte man beim Absuchen nach Parasiten wie Zecken, Milben oder Flöhen schlampig sein und etwas Übersehen. "Das sollte man bedenken", meint die Hundeschulen-Betreiberin Christina Kuko, auch wenn sie grundsätzlich den Hund im Bett befürwortet.

Erziehungsprobleme

Eine Befürchtung, welche durch den gemeinsamen Schlafplatz auftritt, ist, dass es der Erziehung des Hundes schaden könnte, da er aus der Geste vielleicht schließt, er sei "ranghöher" einzuordnen. Auch hier meint die Hundeexpertin sei kein Grund zur Panik. Ein gut erzogenes Haustier weiß, auf welcher "Rangstufe" es sich innerhalb der Familie befindet.

Besonders bei Welpen rät die Expertin zum gemeinsamen Schlafen. Da diese gerade von ihrem Rudel und ihrer Mutter getrennt wurden, kann ihnen die zusätzliche Nähe und die Geborgenheit dabei helfen, sich schneller im neuen Leben einzugewöhnen.

Gegenargumente

Auch wenn man es gerne möchte, will es vielleicht der Vierbeiner nicht. Man sollte einen Hund nicht dazu zwingen, bei einem ihm Bett zu schlafen. Vielleicht ist es ihm dort zu warm, zu eng, oder etwas anderes stört ihn. Auch Menschen, die einen besonders leichten Schlaf haben, sollten darauf verzichten. Die verbeinigen Freunde können sehr laut schnarchen und nehmen auch bei ihren vielen Positionswechseln in der Nacht eher wenig Rücksicht auf ihre Umgebung.