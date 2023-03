"Fack ju Göhte"-Chantal bekommt eigenen Film

Nach dem Mega-Erfolg der ''Fack ju Göthe''-Filmreihe soll jetzt auch eine der Hauptfiguren, Chantal, ihren eigenen Film bekommen. Ab 2024 soll ''Chantal im Märchenland'' in die Kinos kommen.

Schauspielerin Jella Haase (30) ist mit den "Fack ju Göhte"-Komödien bekanntgeworden. Nun bekommt ihre Figur Chantal einen eigenen Film. Die Produktion mit dem Arbeitstitel "Chantal im Märchenland" soll 2024 in die Kinos kommen, so Constantin Film am Donnerstag. Regie führt erneut Bora Dagtekin, der auch "Das perfekte Geheimnis" und "Türkisch für Anfänger" gedreht hat.

Im neuen Film werde Chantal ungewollt in eine Märchenwelt transportiert, hieß es in der Ankündigung. Sie räume mit reaktionären Märchenklischees auf und kämpfe gegen Hexen und tyrannische Könige sowie für ihre Freundschaft zu Zeynep. Dafür kehren einige Schauspielerinnen und Schauspieler aus den früheren Schulfilmen zurück. Gizem Emre und Max von der Groeben sind dabei. Elyas M'Barek soll einen Gastauftritt haben.