Nach Tragödie: Affenmama bekommt endlich erstes Baby

Bei neuen Babys im Zoo sind nicht nur viele Besucher zu erwarten, auch die Mitarbeiter freuen sich über den tierischen Nachwuchs. Im Dortmunder Zoo gibt es nun Affenbabys zu bestaunen. Die Affen-Mama musste zuvor eine Tragödie mitmachen.

Die Affen-Dame Suma ist endlich Mama. Das kleine Affenbaby wurde vor wenigen Tagen im Dortmunder Zoo geboren. Für Suma war es jedoch nicht die erste Schwangerschaft im Zoo Berlin. Bereits vor rund fünf Jahren war die Affen-Dame schwanger, doch dann kam es zur Tragödie.

Das ungeborene Baby starb noch im Mutterleib und musste per Kaiserschnitt entbunden werden. Nun erging es der Affen-Mutter aber besser. Der Zoo in Dortmund überließ dieses Mal nichts dem Zufall, so stand "Suma" während der kompletten Schwangerschaft unter ärztlicher Beobachtung. Am 21. Juli war es dann so weit und Suma bracht ein gesundes Affenbaby zur Welt.

„Nach einigen weiteren Tagen voller gebannter Spannung auf die bevorstehende Geburt war unsere Freude sehr groß, als die zuständigen Tierpfleger am Morgen des 21. Juli Suma mit der in der Nacht zuvor geborenen Tochter im Gehege entdeckten“, schreiben die Tierpfleger im Netz.