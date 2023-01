Fan bat darum: OnlyFans-Star will Sex mit Geist gehabt haben

Elle Brooke hat sich in einem YouTube-Interview mit The Taboo Room über ihre seltsamsten OnlyFans-Anfragen geäußert

Elle Brooke hat ihre seltsamsten OnlyFans-Anfragen verraten - von der Vorstellung, vor der Kamera ein Hund zu sein, bis hin zum "Sex mit einem Geist". Der Erotikstar setzte sich mit dem Moderator des YouTube-Kanals The Taboo Room zusammen, wo sie über ihre Kindheit, die Einnahmen von OnlyFans und sogar über ihre Pläne, die X-Rated-Plattform zu verlassen, sprach.

© Instagram/thedumbledong

"Ich musste ein spezielles Video machen, in dem ich so tat, als hätte ich Sex mit einem Geist. Das war ziemlich schwierig, weil man wirklich seine Fantasie benutzen muss", sagte sie. "Alles, was man für seltsam hält, ist für mich jetzt normal, das ist für mich nicht einmal mehr seltsam. Sex mit einem Geist zu haben, so zu tun, als ob, ist nicht einmal seltsam."

© Instagram/thedumbledong

Elle sagt, dass sie mehr als 200 Videos für OnlyFans gedreht hat und fügte hinzu, dass sie einmal einen Eimer Spucke für 200 Euro verkauft hat und bei einer anderen Gelegenheit ein Video gedreht hat, in dem sie wie ein Hund bellt.

Elle ist einer der größten OnlyFans-Stars und verdient mit ihren X-rated-Videos eine nette Summe. Sie behauptet, dass sie jetzt "leicht" 30.000 Euro im Monat verdient.

"Zu der Zeit, als ich an der Uni war, dachte ich 'das ist absolut lächerlich', wenn man bedenkt, dass ich nie mit Geld aufgewachsen bin. Nach einem Jahr verdiente ich locker 30.000 Euro im Monat, und seither ist es nur noch mehr geworden."