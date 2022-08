Fans entsetzt: So viel kostet ein Ticket für den Las Vegas F1-GP

2023 wird die Formel 1 erstmals in Las Vegas ein Nachtrennen austragen. Die Preise für das Event explodieren aber förmlich.

Formel-1-Fans müssen möglicherweise Unsummen ausgeben, um das erste Rennen seit 1982 in Las Vegas im nächsten Jahr zu sehen. Für die F1-Fans in Europa wird es auch eine ungewohnte Startzeit geben. Der Grand Prix wird nämlich an einem Samstagabend in Las Vegas, also Sonntagfrüh in Europa gestartet. Las Vegas soll als vorletztes Rennen der Saison 2023 am Thanksgiving-Wochenende in den USA über die Bühne gehen.

Damit werden in den USA ab dem kommenden Jahr drei GPs stattfinden. Seit 2012 wird in Austin gefahren, seit heuer in Miami. Die Preise für den GP in Las Vegas werden aber alles bisher gewesene sprengen. Viele Tickets werden als Teil von Hotelpaketen verkauft, und zwar zu horrenden Summen.

Teures Vergnügen

Das behauptet der US-Journalist Adam Stern vom angesehenen Sports Business Journal. Er hat berichtet, dass der Eigentümer eines der größten Hotels in Las Vegas, MGM, plant, F1-Tickets im Wert von 20 bis 25 Millionen Dollar zu kaufen und sie mit Hotelaufenthalten zu verbinden. Stern fügte hinzu, dass MGM-CEO Bill Hornbuckle sagte, die Zimmer könnten das Dreifache des üblichen Preises kosten, bis hin zu aufsehenerregenden 100.000 Dollar.

Viele US-Fans kritisierten diese Ankündigung und sagten "Prominente und Reiche" seien den Veranstaltern wichtiger als die echten Rennfans. "Und wieder einmal wird der Rennsport von Zuschauern, die das Rennen genießen wollen, in eine weitere Veranstaltung für Prominente und Reiche verwandelt, nicht für Fans des eigentlichen Sports", twitterte einer, während ein anderer darauf hinwies: "Für den Preis eines Wochenendes in Las Vegas könnte man eine vierköpfige Familie zu den Rennen in Budapest, Frankreich und Italien mitnehmen... und hätte immer noch 50.000 Dollar übrig."

Ein anderer meinte: "Eine Hubschrauberrundfahrt über die Skyline von Las Vegas in dieser Nacht wird billiger sein als der unbequeme Sitzplatz. Bitten Sie den Piloten einfach, ein paar Mal über die Strecke zu kreisen."