Fans wollen Satellitennachrichten an toten Maradona schicken

Das Projekt des Fintech-Unternehmens Give and Get sieht den Start eines Satelliten namens Cosmic Kite vor, der Schuhe des Ausnahmekönners und Nachrichten von Fans an Bord hat.

Das Projekt wurde von Fans ins Leben gerufen, die Diego Maradona nach wie vor verehren. Der argentinische Weltstar starb im Jahr 2020. Nach dem Ende seiner Karriere Mitte der 90er-Jahre machte Maradona aber mehr abseits des Platzes durch Drogenskandale auf sich aufmerksam. Die Liebe seiner Fans zu ihm ist aber nach wie vor ungebrochen.



"Diego, ich spreche zu dir im Namen aller Argentinier. Wo auch immer du bist, ich hoffe, dass du uns dabei hilfst, die Fußballweltmeisterschaft dieses Jahr nach Argentinien zu holen", so Entrique Trincado, Chef eines Maradona Fanclubs.



Wann der "kosmische Drache" starten soll, ist noch nicht klar. Der Name ist ident wie Maradonas Spitzname. "Die Stollenschuhe und die Bänder mit den Botschaften, die weltweit und an den Orten, an denen Diego Geschichte geschrieben hat, gesammelt wurden, werden in einem Satelliten in die Umlaufbahn des Weltraums geschickt. Die Idee ist, dass alles dokumentiert wird, damit sie sehen können, dass alles echt ist. Die Stollen werden mit einer Kamera ausgestattet sein und nach dem Cosmic Kite Ausschau halten. Wir von der Erde aus werden sehen können, welchen Weg die Stollen nehmen, wie sie Dingen ausweichen und nach Diego suchen, damit die Nachrichten aus aller Welt ihn so nah wie möglich erreichen."