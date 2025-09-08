Fast 25 Meter: Restaurant serviert längsten Dürüm der Welt

In der Stadt Windsor (Kanada) hat ein Lokal einen besonderen Versuch gestartet: Das Restaurant Smokies BBQ stellte einen Rindfleisch-Dürüm her, der 24,6 Meter lang war.

Damit will das Team einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen.

Rekordversuch in Kanada

Am Mittwoch wurde der lange Dürüm in der Ottawa Street in Windsor zubereitet. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass ihr Rekord von Guinness offiziell anerkannt wird. Sollte das klappen, wäre es der erste Eintrag dieser Art überhaupt. „Wir sind die Ersten, die das probiert haben. Ich glaube, wir haben die Latte recht hoch gelegt. 24 Meter sind schon ordentlich. Aber wir haben noch Luft nach oben und kommen stärker zurück“, sagte der Besitzer Tigran Kadevchyan der Zeitung Windsor Star (Kanada).

Watch: Ontario restaurant cooks up 81-foot ground beef kebab wrap: A Windsor, Ontario, eatery attempted a Guinness World Records title by preparing a massive ground beef kebab wrap that ended up measuring 81 feet long. https://t.co/WbsfpL4FDv — Opening Day Game (@OpeningDayNFL) September 5, 2025

Ziel war eigentlich mehr

Ursprünglich sollte der Dürüm sogar 30 Meter erreichen. Doch durch die Hitze beim Grillen schrumpfte das Fleisch stärker als gedacht. Außerdem war der gesamte Versuch ohne lange Vorbereitung durchgeführt worden.

Pläne für das nächste Jahr

Das Lokal möchte im kommenden Jahr gleich noch einmal antreten. Diesmal will man die Länge verdoppeln – auf etwa 61 Meter. Nachdem die Länge offiziell gemessen war, wurde der Dürüm in Stücke von rund 30 Zentimetern geschnitten. Danach konnten Gäste die Portionen direkt vor Ort probieren.