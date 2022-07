Die Silbermedaillen-Gewinnerin Kim Glass verlor nach dem Angriff fast ihr Augenlicht.

Das Auge von Kim Glass ist stark geschwollen und blutunterlaufen. Auf der Nase klafft eine große Wunde. Die 37-Jährige gewann bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking in Volleyball Silber.

Nun berichtet Glass, wie sie von einem Obdachlosen attackiert wurde. Der Mann griff sie in der Innenstadt von Los Angeles an, als sie sich von ihrer Freundin verabschiedet.

"Er hatte etwas in der Hand, und er sah mich mit ziemlich hasserfüllten Augen an. Als ich mich umdrehte, um meiner Freundin zu sagen: 'Ich glaube, mit dem stimmt etwas nicht', traf mich ein großer Metallbolzen, wie ein Rohr, am Auge. Es passierte so schnell - er schleuderte ihn, sodass er nicht einmal in meiner Nähe war", erzählte sie in ihrem Video.