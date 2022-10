'Fat Bear Week': Das sind die Kandidaten zum dicksten Bären

Der jährliche Wettbewerb, der 2014 ins Leben gerufen wurde, soll die erstaunlichen natürlichen Prozesse verdeutlichen.

Die Abstimmung soll die Prozesse der Bären verdeutlichen, welche die Tiere im Laufe eines Jahres durchleben. So kommen die Bären jedes Jahr ausgehungert und abgemagert aus dem Winterschlaf. Während des Sommers suchen die Bären nach Nahrung und legen ihr Gewicht zu, bis sie dick genug sind, um für die Wintermonate in den Winterschlaf zu gehen und den Zyklus von vorne zu beginnen.

© L.Law/National Park Service ×

In der Hauptsaison kann ein ausgewachsener männlicher Bär zwischen 270 und 400 Kilogramm wiegen, einige erreichen sogar die 450-Kilo-Marke.

© L.Law/National Park Service ×

Die meisten der Bären, die an den Wettbewerben teilnehmen, sind nur durch eine Tracker-Nummer bekannt. Jedes Jahr werden 12 Bären im Katmai-Nationalpark in Alaska in einer Art Playoff aufgestellt, bei dem die Wähler entscheiden können, wer in jeder Runde weiterkommt.

© L.Law/National Park Service ×

Das Voting für die Fat Bear Week beginnt morgen und läuft von morgen bis zum 11. Oktober täglich um 18:00 Uhr MESZ auf www.fatbearweek.org.