Fat Squirrel Week: HIER gewinnt nur der dickste Nager

In Texas fand zum ersten Mal die sogenannte „Fat Squirrel Week“ statt, bei der die rundlichsten Eichhörnchen des Bundesstaates gegeneinander antraten.

Den Sieg holte sich ein Eichhörnchen mit dem Namen Chunkosaurus Rex.

Wettbewerb der dicken Eichhörnchen

Die Aktion wurde von den Texas Parks and Wildlife veranstaltet und orientierte sich am berühmten „Fat Bear Week“ im Katmai Nationalpark (USA, Alaska). Ziel war es, das schwerste Eichhörnchen aus allen texanischen Staatsparks zu ermitteln.

Chunkosaurus Rex setzt sich durch

Chunkosaurus Rex, der im Dinosaur Valley State Park (Glen Rose, Texas) lebt, gewann den ersten Wettbewerb dieser Art. Die Eichhörnchen traten in einem Turnier im Bracket-Stil gegeneinander an, wobei die Stimmen über Likes in sozialen Netzwerken entschieden.

Im Finale traf Chunkosaurus Rex auf Chunk Norris aus dem Fort Richardson State Park. Zuvor waren Nutella vom Lake Mineral Wells State Park und Stanley „The Texas Tank“ vom Cleburne State Park ausgeschieden.

Reaktionen aus dem Park

Die Veranstalter erklärten, dass Chunkosaurus Rex bei den Besucherinnen und Besuchern des Dinosaur Valley State Parks besonders beliebt sei. „Er bewegt sich überraschend schnell, wenn es um Eicheln und Brotkrumen von Campern geht“, hieß es in einem Post von Texas Parks and Wildlife. Der Park selbst meldete auf Social Media: „Wir sind stolz, dass Chunkosaurus Rex bei uns lebt! Vielen Dank für die Unterstützung während dieses spannenden Wettbewerbs.“

Der Wettbewerb hatte auch einen spielerischen Zweck: Er wollte die heimischen Eichhörnchen feiern und zeigen, wie sie sich für den Winter rüsten.