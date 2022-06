Zu heiß geworden

Im Haus einer belgischen Frau löste ein überhitzter Vibrator einen Feueralarm aus. Als die Feuerwehr eintraf, bestritt die Frau jemals ein Sexspielzeug gesehen zu haben.

Eine Frau in Belgien rief die Feuerwehr, nachdem ihre Wohnung von einem Brandgeruch erfüllt wurde. Die Feuerwehrleute machten die Ursache des Problems mit einer speziellen Wärmebildkamera ausfindig und fanden einen überhitzten Vibrator auf einer Holzkiste. Die Frau aus Turnhout war davon peinlich berührt und tat so, als hätte sie das Gerät noch nie gesehen und sagte: „Wow…was ist das?“

Brandgefahr wegen Oberfläche aus Holz

Feuerwehrmann Nick Eelen meinte, dass das Sexspielzeug sich sehr warm anfühlte. "Was genau passiert ist, können wir nur vermuten, aber an einem bestimmten Punkt gab es einen Kurzschluss in dem Akku des Vibrators." Er erklärte: „Theoretisch schmilzt das Silikon einfach und es ist vorbei, aber wenn so ein Gerät an einem brennbaren Ort steht – wie in diesem Fall einer Holzkiste – könnte Brandgefahr bestehen.“

Elektrogeräte nicht unbeaufsichtigt angesteckt lassen

Generell ist es gefährlich, Elektrogeräte beim Laden unbeaufsichtigt zu lassen. Glätteisen und Haarglätter wurden als besonders besorgniserregend eingeschätzt. Daher ist es wichtig, diese immer auszustecken und auf einer hitzebeständigen Oberfläche abkühlen zu lassen.