Flohmarktschnäppchen wird für Frau zum Schock-Fund

Dresden, Deutschland. Christine entdeckte kürzlich in einem Secondhand-Laden eine kleine Box, die ihr sofort gefiel. Für gerade einmal 2,50 Euro (umgerechnet aus 2,99 US-Dollar, Anm. d. Red.) kaufte sie die Kiste und wollte sie eigentlich nur als Dekoration in ihrer Wohnung nutzen. Doch beim Öffnen der Box wurde ihr klar, dass sie sich auf etwas völlig Unerwartetes eingelassen hatte.

Der schockierende Fund

Christine zögerte zunächst, die Box zu öffnen. Nach einigem Hin und Her griff sie schließlich zu einem Schraubenzieher, um den Boden vorsichtig zu entfernen. Was sich darin verbarg, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. In einem kurzen TikTok-Video, das sie sofort aufnahm, erklärte Christine mit zitternder Stimme: „Also öffne ich diese Kiste und darin sind einfach die Überreste von jemandem.“ Noch sichtlich erschüttert fügte sie hinzu: „Ich habe also die Urne von jemandem gekauft – für 2,99 US-Dollar.“

Die Box war ursprünglich nur als Dekoration gedacht, doch nun steht Christine vor einem Problem: Wie soll sie mit der Asche umgehen? Soll sie sie behalten oder lieber zurückgeben? Verzweifelt wandte sie sich an ihre TikTok-Follower und fragte um Rat: „Ich hätte niemals gedacht, so etwas zu finden. Was würdet Ihr damit machen?“

Unterschiedlichste Reaktionen

Die Reaktionen der Zuschauer fielen unterschiedlich aus. Viele zeigten sich entsetzt, einige aber fanden die Situation eher kurios. Zwei Nutzer rieten Christine sogar, die Box zu behalten. Ein Kommentar lautete: „Ich würde lieber als Dekoration in einem fremden Haus enden, als im Regal bei Goodwill (eine Secondhand-Kette in den USA, Anm. d. Red.).“ Christine stimmte dem zu: „Das habe ich auch meiner Familie gesagt.“ Was Christine nun mit der Urne machen wird, bleibt offen. Fest steht nur, dass aus einer kleinen Anschaffung ein unerwarteter Schock geworden ist.