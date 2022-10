Aktuelle Streiks von Piloten sorgen derzeit für viele Verzögerungen oder Ausfälle im Flugverkehr, kürzlich allerdings gab es auch einen anderen Grund, warum ein Flugzeug nicht abheben konnte. Ein Mann erledigte sein großes Geschäft mitten am Gang - die Passagiere dürften stinkig gewesen sein.

Auf einem Flug der British Airways kam es zu einem eher ungewöhnlichen Vorfall. Während die Passagiere gerade dabei waren, an Board der Boeing 777 zu gehen, entschloss sich einer dafür, sich zu entblößen und seinen Stuhlgang zu verrichten - mitten am Gang im Flugzeug.

Doch damit nicht genug! Er setzte sich in sein Häufchen und begann damit, seine Exkremente in den Teppich zu reiben, dabei dachte er nicht nur lokal, sondern gleich an die ganze Maschine und schmierte seinen Stuhl den ganzen Flugzeug-Gang hinunter.

Flugzeug wird gereinigt

Die Airline hat sich anschließend bei den Passagieren entschuldigt, einen Ersatzflug organisiert und eine gründliche Reinigung des Flugzeuges in Auftrag gegeben. Die Piloten werden sich wohl in Zukunft darum streiten, wer mit welcher Maschine fliegen muss.

Erst kürzlich gab es einen ähnlichen Zwischenfall, als ein Passagier - zwar ordnungsgemäß am WC - auf die Toilette ging, der Gestank aber so unerträglich war, dass die Maschine wieder umkehren musste.