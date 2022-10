Das lebende Tier wurde am Flughafen in München im Gepäck eines Passagier entdeckt.

Ein seltener Albino-Alligator wurde am Flughafen in München in einem Koffer eines Mannes entdeckt. Das Tier war in Frischhaltefolie eingepackt und fixiert. Nur die Nasenlöcher wären zum Atmen noch frei gewesen.

© Hauptzollamt München ×

Gegen den Passagier, der aus Amerika kam, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wird ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen.Der Alligator, der ungefähr einen Meter lang ist, hat die Reise überlebt und wurde vom Zoll sichergestellt.