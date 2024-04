Flugzeug hat bizarren Gegenstand statt Schwimmweste an Bord

Es erfüllt den selben Job, doch trotzdem waren viele Reisende über die bizarre Alternative überrascht.

Es ist nur fair zu behaupten, dass sich wahrscheinlich jeder Mensch, der jemals mit einem Flugzeug gereist ist, schon einmal vorgestellt hat, was er tun würde, wenn während seines Fluges tatsächlich ein Notfall eintreten würde.

Flugzeug setzt auf bizarre Alternative zur Schwimmweste

Auch wenn es nicht gerade der schönste Tagtraum ist, konnte sich jeder vielleicht schon vorstellen, wie er im Falle eines Notfalls an Bord reagieren würde. Entweder stellte man sich vor heldenhaft zu helfen indem man anderen die Sauerstoffmaske aufsetzte, einer panischen Mutter mit ihrem Neugeborenen half oder wie man sich selbst in die Sicherheitsposition begab.

Aber die große Mehrheit würde sich wahrscheinlich niemals vorstellen können, ein Flugzeug mit etwas anderem als einer Neon-Schwimmweste zu evakuieren, die sich im Normalfall immer direkt unter dem Sitz befindet. Es ist der denkwürdigste Sicherheits-Aspekt vor dem Flug, zumal die Fähigkeit, es effizient zu greifen, den Unterschied über Leben oder Tod bedeuten könnte. Leicht aufzublasen und mit einer Pfeife ausgestattet ist es alles in allem das beste Stück Ausrüstung welcher im Ernstfall die große Rettung bringen könnte.

Entsetzen bei den Passagieren

Man könnte sich also gut vorstellen welch Schock es auslösen würde, wenn jene Bewährte Sicherheitsstandards nun über Bord geworfen werden. Doch jetzt bieten einige Reisebüros Urlaubern eine bizarre Alternative zu der berühmten Schwimmwesten an. Typischerweise in kleineren Flugzeugen oder auf Kurzflügen gesehen könnte der Ersatz bei ängstlicheren Fliegern durchaus Panik auslösen. Vor allem, wenn sie daran denken, sich in großen Gewässern darauf verlassen zu müssen.

Der Schwimmwesten-Ersatz

Jeder kennt es: Ein Sitzkissen. Genau, jenes Accessoire auf dem man seinen Allerwertesten Parken kann dient auch als Lebensretter. Eine Reihe von Fluggesellschaften bietet nun jene "Schwimmsitzkissen" anstelle der bekannten Schwimmweste an.

Erst bei einem kürzlich Vorfall, bei dem ein Flugzeug in Kenia ins Wasser stürzte, zog ein Passagier den Sitzkissen seines Sitzes ab und navigierte damit durch das Wasser, indem er sich an die Gurte klammerte. Im Gegensatz zu einer Schwimmweste kann die Verwendung eines Schwimmersitzgeräts jedoch nicht helfen, eine Person über Wasser zu halten, wenn sie bewusstlos ist, da es erfordert, dass der Benutzer die Kontrolle darüber hat.

Auftriebsvorrichtungen an Bord

Gemäß einer von der "Europäischen Agentur für Flugsicherheit" veröffentlichten Standardanordnung, befinden sich an Bord eine Reihe von Gegenständen, die auch als Auftriebsvorrichtungen dienen können.

Darin heißt es: "Sitzkissen, Kopfstützen, Armlehnen, Kissen oder ähnliche Luftfahrzeugausrüstungen können nach dieser Norm als Auftriebshilfen in Betracht kommen, sofern sie die Mindestanforderungen an Sicherheit und Leistung erfüllen."

"Kompression durch längere Nutzung, Schweiß und periodische Reinigung dürfen die Auftriebseigenschaften dieser Geräte nicht unter das in dieser Norm vorgeschriebene Mindestniveau senken" Obwohl das vielleicht twas verrückt klingt, macht es für die Fluggesellschaften durchaus Sinn.

Gründe für die Alternative

Oft werden statt Schwimmwesten die Schwimmsitzkissen benutzt, um Platz, Gewicht und in Folge Geld zu sparen.

Fluggesellschaften wie Air Canada's Regionalfluggesellschaft "Jazz" haben zuvor erklärt, dass sie sich an staatliche Vorschriften halten, die es dem Unternehmen erlauben, alternative Schwimmvorrichtungen anstelle von Schwimmwesten zu verwenden, vorausgesetzt, die Flugzeuge bleiben innerhalb von 50 Seemeilen vor der Küste. Sprecherin Manon Stuart sagte zu "NBC": "Die Art unserer Operationen erfordert nicht, dass wir beides an Bord tragen."

Das Durchschnittsgewicht einer kommerziellen Schwimmweste beträgt etwa ein halbes Kilogramm. Bedeutet: "Jazz" reist etwa 25 Kilogramm leichter, wenn man sie von 50 Plätzen entfernt und stattdessen Schwimmsitzkissen verwendet.