Forscher entdecken neue Horror-Spinne

In Zentral-Queensland, Australien, wurde eine neue Art von Falltürspinnen entdeckt.

Die Spinne wurde aufgrund ihrer gigantischen Größe Euoplos dignitas genannt. Diese Spinnenart baut komplexe, falltürähnliche Strukturen und lauert ihrer Beute unter ihnen auf.

Nach Ansicht von Wissenschaftlern ist die Euoplos dignitas aufgrund des Verlusts ihres Lebensraums wahrscheinlich eine gefährdete Art. Sie kommt in einem Teil von Queensland vor, der als Brigalow Belt bekannt ist, einem offenen Waldgebiet.

Die halbtrockenen Wälder des Brigalow Belt kamen früher in weiten Teilen des östlichen Queensland westlich der Great Dividing Range vor", heißt es in einer Erklärung des Queensland Museums. Diese Wälder wurden jedoch durch mehr als 150 Jahre menschlicher Entwicklung zerstört und umfassen heute einige der am stärksten bedrohten ökologischen Gemeinschaften in Queensland. Dennoch wurde ihnen relativ wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil, und die Arbeiten zum Verständnis und zur Synthese von Mustern der biologischen Vielfalt sind vernachlässigbar.