Seit den 1980er Jahren ist die Population der Würfelquallen stark angestiegen, nun ist das Mysterium gelöst.

Schiffbrüche könnten den mysteriösen Anstieg von Killerquallen an Küstenlinien erklären. Experten in Hawaii sagen, dass der Anstieg der Quallen Schiffswracks zugeschrieben werden kann, wie eine Studie zeigt. Diese Schiffwracks werden mit der Zeit zu künstlichen Riffen und fördern so die Population der Quallen. Aber die Experten betonen auch, dass die abnehmenden Populationen von Meeresschildkröten und Fischen den Anstieg der Quallenkolonien erklären könnten.

Killer-Bestien

Menschen können innerhalb von Minuten einen tödlichen Herzstillstand erleiden, wenn sie gestochen wurden. Wissenschaftler sagen, dass die Bestien Löcher in rote Blutkörperchen stanzen, wodurch Kalium austritt und der Gestochene in Lebensgefahr schwebt. Das Tier hat 60 zwei Meter lange Tentakel, die mit stechenden Zellen bedeckt sind. Einige Stiche können jedoch erst vier bis 18 Stunden nach dem Ereignis zum Tod führen, sagen Gesundheitsexperten.

Würfelquallen kommen häufig in Hawaii, Florida, der Karibik, Puerto Rico und Australien vor. Sie sind nach ihrer charakteristischen Form benannt und können als Seewespen bezeichnet werden. Häufige Symptome, die als Folge eines Stichs auftreten können, sind rote Läsionen, bekannt als Quaddeln, starke Brustschmerzen, Fieber und Übelkeit.

Diejenigen, die gestochen wurden, sollten nicht versuchen, die Wunde mit frischem Wasser oder Alkohol zu behandeln, da dies das Gift verbreiten könnte.