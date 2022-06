Frau 40 Jahre nach Ermordung der Eltern lebend gefunden

40 Jahre lang hatte niemand eine Ahnung, wo Holly Marie Clouse war.

Als ihre Eltern getötet wurden, war die mittlerweile 40-Jährige noch ein Baby. Lange galten die beiden Eltern der Frau als vermisst, doch mit neuesten DNA-Profilierungen konnte der Mord an den beiden aufgeklärt werden.

In weiteren Untersuchungen wurde Holly nun als eine 42-jährige Mutter von fünf Kindern identifiziert, die in Oklahoma lebt. Sie war sich ihrer Familiengeschichte nicht bewusst, bis die Polizei auftauchte und ihr mitteilte, wer sie war. Die texanische Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Familie, in der Holly aufgewachsen ist, nicht als Verdächtige für den Mord an ihren Eltern betrachtet wird.

Die beiden Eltern traten vor mehr als 40 Jahren einer Sekte bei und gaben das Baby in die Obhut einer Kirche in Arizona.

Die Ermittler wissen nur wenig über den Mord, außer dass der Vater geschlagen, gefesselt und geknebelt wurde, während die Mutter irgendwann zwischen Dezember 1980 und Januar 1981 erwürgt wurde.