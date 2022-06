Unglaubliche Reaktion

Das Video dieser Katzenbesitzerin ging viral: Die Influencerin Fifi ärgert ihre Katze Chase, indem sie ihr immer wieder deren "Hass- Worte" wie "Tierarzt" sagte.

Die Katze scheint dabei wirklich zu verstehen, was ihr Frauchen sagt. Bereits nach wenigen Sekunden versucht Chase Fifi mit seiner Pfote den Mund zuzuhalten. Als diese weiterspricht, umarmt er sie.

Fifi selbst hat nach dem Video wohl ein schlechtes Gewissen: "Ich fühle mich so schlecht", schreibt die Cat- Influencerin. Die User*innen dagegen hatten ihren Spaß an dem Clip: "Er hat dich umarmt, als wolle er sagen: Gebe ich dir nicht genug Liebe, um mich so zu behandeln?", schreibt einer.

Auf TikTok erreichte das Video 9,8 Millionen Views und 1,8 Millionen Likes.