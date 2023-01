Frau entdeckte Schimmel in Mäci-Cheeseburger-Brötchen

Eine McDonald's-Kundin war "angewidert", nachdem sie Schimmel in ihrem Cheeseburger gefunden hatte.

Helena Green und ihr Mann aus Queniborough, Leicestershire, gingen mit ihrer zweijährige Tochter in die örtliche McDonald's-Filiale in Thurmaston. Nachdem sie ihre Bestellung für 20 Chicken Nuggets und einen Cheeseburger abgeholt hatten, parkte die Familie abseits der Filiale, um ihr Essen zu genießen.

Beim Verzehr des Cheesburgers sah die Mutter dann den Schimmel in dem Burger-Brötchen. "Als ich mich wieder umdrehte, sah ich etwas Himmelblaues auf dem Armaturenbrett. Ich hob die obere Hälfte des Brötchens an und war so angewidert. Ich hatte bereits in den Burger gebissen und war überzeugt, dass ich etwas davon gegessen haben musste. Kurze Zeit später ging es mir schlecht. Natürlich kann ich nicht beweisen, dass es am Essen lag - aber es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre."

Danach reichte sie eine formale Beschwerde bei McDonald's ein. "Der Burger sieht genauso aus wie vorher. Er ist ekelhaft. Er hat sich noch nicht einmal zersetzt", sagte sie. "Sie boten mir Gutscheine als Zeichen des guten Willens an, aber ich fand das beleidigend und das spricht immer noch nicht für ihre Hygienestandards."

Ein McDonald's-Sprecher sagte dem Daily Star: "Die Qualität der Lebensmittel ist für uns von größter Bedeutung, und wir legen großen Wert auf die Qualitätskontrolle und befolgen strenge Standards, um jegliche Unvollkommenheit zu vermeiden. Es tut uns leid zu hören, dass wir diese Standards in diesem Fall nicht eingehalten haben.