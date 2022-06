Psycho Ehedrama

Eine Frau aus Pennsylvania wurde verhaftet, weil sie angeblich ihren pensionierten Ehemann ermordet und dann seinen nackten Körper auf der Veranda hinter dem Haus verbrannt hat.

Evelyn Zigerelli-Henderson (66) wurde wegen des grausamen Todes ihres 84-jährigen Mannes Carmen Henderson am vergangenen Donnerstag wegen Totschlags und Brandstiftung angeklagt.

Die ehemalige Politikerin im Dauphin County wählte selbst 911 und behauptete ihr Ehemann habe sich selbst versehentlich mit einer Zigarre in Brand gesteckt. Zigerelli-Henderson soll ihre Geschichte wiederholt geändert haben, als sie von Ermittlern zum Tod ihres Mannes befragt wurde.

Behörden durchschauen ihre Lügengeschichten

Bei der Untersuchungen der Leiche entdeckten die Behörden Fliegenlarven in seinem Mund und seinen Nasenlöchern – was darauf hindeutet, dass er schon eine Weile tot war.

Es war nicht sofort klar, wann Henderson starb, und die Behörden haben seine genaue Todesursache nicht bekannt gegeben. Zigerelli-Henderson gab angeblich zu, ihren Notruf verzögert zu haben – konnte aber nicht erklären, warum sie dies tat.

Laut Behörden sei das Paar verschuldet, nachdem all ihre Ersparnisse für Ferienhäuser und Spa Days hinhalten mussten. Die Frau gab angeblich auch zu, dass ihr Ehemann, der 1995 als stellvertretender Sheriff des Dauphin County in den Ruhestand ging, eine Lebensversicherung in Höhe von 10.000 US-Dollar hatte.