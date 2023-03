Frau findet plötzlich 180 Kilo Alligator im Swimming Pool!

Der Vorfall ereignete sich in einem Pool in Florida. Die Eigentümerin staunte nicht schlecht, als es sich der Alligator in ihrem Pool gemütlich gemacht hatte.

Alligatoren tauchen in letzter Zeit überall im Bundesstaat Florida auf, und eine Frau in Stone Island war fassungslos, als sie feststellte, dass ein riesiges Reptil in ihrem Pool hockte. Die Fänger von Florida Fish and Wildlife wurden zu dem Haus gerufen und entfernten das riesige Tier.

Sie stellten fest, dass das Tier mehr als 180 Kilo wog und rund 3 Meter lang war. Hausbesitzerin Lynn Tosi erzählte FOX 35 Orlando: "Gott sei Dank habe ich die Tür nicht geöffnet und meine Hunde rausgelassen. Zwei Dinge - wir bekommen einen Zaun, und ich werde jetzt aus dem Fenster schauen, bevor ich nach draußen gehe."

© FOX 35 Orlando

Nach Angaben des in Florida ansässigen Wildtierbekämpfungsunternehmens The Wildlife Whisperer hat die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission das Statewide Nuisance Alligator Program (SNAP) ins Leben gerufen, um sich um Alligatoren zu kümmern, die dann eingeschläfert werden.

"In Florida werden lästige Alligatoren nicht umgesiedelt, sondern eingeschläfert. Der Grund dafür ist, dass umgesiedelte Alligatoren in der Regel versuchen, in das Gebiet zurückzukehren, in dem sie ursprünglich gefangen wurden, was zu Problemen auf dem Weg dorthin führt und es schwieriger macht, sie wieder einzufangen," so das Unternehmen.

Unterdessen werden die Menschen in Florida gewarnt, im Moment besonders wachsam zu sein, da die Wetterbedingungen bedeuten, dass mehr dieser Tiere auf der Suche nach Nahrung und einem Partner sind.