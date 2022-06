Extremes cut-out Top

Alexis hat Angst um ihre Brüste, nachdem sie ein extrem ausgeschnittenes Crop-Top von Shein anprobiert, das ihre vollbusige Brust zur Schau stellt.

Ein Video auf TikTok erregte großes Aufsehen in dem Alexis ein extrem ausgeschnittenes Crop-Top trägt und jede falsche Bewegung fürchtet.

Nachdem eine andere TikTokerin behauptet, das Top von Shein sei für kurvige Frauen geeignet, entscheidet sich auch Alexis das Neckholder-Halsoberteil zu kaufen.

Bei der Ankunft des braunen Oberteils von Shein sagte Alexis jedoch, dass sie ein Hühnchen zu rupfen habe, da ihre gesegnete Brust nicht ganz sicher in dem Top war.

Fail-Kauf oder doch eine gute Entscheidung?

Das Design des Oberteils wurde in Alexis' Fall schnell von riskant zu extrem riskant und sie ist jetzt auf TikTok für ihre sehr ehrliche Überprüfung der Fast-Fashion-Kleidung bekannt geworden.

In dem Clip, der 116.000 Aufrufe erzielte, zeigte Alexis zuerst einen Teil des Clips, der die andere Frau in dem Top zeigt, was sie letztendlich zu dem Kauf bewegte. Alexis lehnt sich dann zurück, um zu zeigen, dass ihre Brust gerade noch im ausgeschnittenen Crop-Top versteckt war - und sie sah nicht allzu beeindruckt aus.

"Eine falsche Bewegung und ich werde jemanden ein Auge ausstechen, könnt ihr euch vorstellen, dass ich so nach draußen gehe?" fuhr Alexis fort.

Trotz ihrer anfänglichen Zurückhaltung, das Oberteil zu tragen, kann Alexis sich langsam doch mit der Idee anfreunden das Top zu tragen. "Ich könnte es trotzdem tun, mit etwas Klebeband. "scherzte sie. Und es scheint, dass viele Leute Alexis und ihre freizügige Kleidung unterstützen.