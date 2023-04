× Frau hat einen Pickel - dann ist ihr ganzes Gesicht entstellt

Nancy Morel leidet unter einer Krankheit, die die Welt bisher noch nicht gesehen hat: Plötzliche Flecken und Rötungen bilden sich innerhalb von wenigen Minuten in ihrem Gesicht! Die Mediziner sind überfordert...

Die 19-Jährige hat nach 6 Jahren noch immer keine Diagnose erhalten. Im Jahr 2016, als Morel 12 Jahre alt war, treten plötzlich vereinzelte Pickel auf ihrem Körper auf. Wenige Minuten(!) später sind es riesige rote Flecken, die sich unter anderem auf ihrem Gesicht ausbreiten. Die Frau aus dem englischen Buckinghamshire geht zu Ärzten, die ratlos sind und ihr nicht weiterhelfen können. Bis heute gibt es keinen Namen für die mysteriöse Hauterkrankung, unter der Morel leidet.

© instagram / Nanxy Morel ×

Überschminkt sich ihre Verfärbungen nicht mehr: Nancy Morel (19)

Der Phönix aus der Asche

Die junge Frau wurde dadurch in der Schule gemobbt, abwertende Kommentare zerstören ihr Selbstwertgefühl. Morel war am Boden zerstört. Bis sie sich dazu entscheidet, die Flecken nicht mehr zu überschminken und mit der Krankheit in die Öffentlichkeit zu gehen: Auf Instagram und TikTok geht Morel damit viral, zeigt in Echtzeit, wie schnell sich ihre Haut verändert. Inzwischen hat die Britin auf Instagram über 100.000 Follower und auf TikTok unglaubliche 1,9 Millionen Anhänger!

Die wahre Kraftquelle

Auch wenn es im Internet teilweise Spott und vereinzelte negative Kommentare für Morel gibt, bleibt sie gelassen, kann auf die Unterstützung von Freunde und Familie zählen: "Ich habe ein tolles Unterstützungsnetzwerk von Freunden und Menschen in meiner Nähe, aber hauptsächlich meine Familie. Ich bin das jüngste von acht Kindern – meine Geschwister und Eltern waren in jeder Situation meine beste Unterstützung."

Mit diesem Support und ihre Leidensgeschichte ist Nancy Morel eine Inspiration für viele andere. In die medizinische Geschichte ist sie schon eingegangen: Als erste Frau, die unter der noch namenlosen Krankheit leidet.