Eine Frau, die behauptet, sie habe einen "Geist" geheiratet, ist wütend, nachdem ihr neuer Mann ihre Flitterwochen auf Barry Island "ruiniert" hat.

Die Sängerin und Songwriterin Brocarde hat bereits über ihre ungewöhnliche Beziehung mit dem Geist Edwardo gesprochen. Die beiden lernten sich angeblich kennen, als Edwardo im vergangenen Jahr mitten in der Nacht in ihr Schlafzimmer "einbrach" und "Empfindungen" durch ihren Körper schickte.

Seitdem haben die beiden den Bund fürs Leben geschlossen und sich an Halloween in der Asylum Chapel in London das Ja-Wort gegeben. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Flitterwochen für Brocarde und ihren Liebhaber nicht ganz einfach waren - sie sagt, er habe ihre Flitterwochen auf Barry Island in Glamorgan, Südwales, "ruiniert".

"Die ganze Reise schien schlimmer und schlimmer zu werden", sagte sie. "Edwardo dachte, er sei leidenschaftlich und romantisch, als er mich zu Boden rang, um im Sand zu toben, aber ich versuchte, mein Eis mit ihm zu teilen, und es verteilte sich überall, in meinem Gesicht, in meinen Haaren und natürlich klebte der Sand daran, so dass ich aussah, als hätte ich einen Kampf mit einer riesigen Möwe gehabt. Wir hätten eigentlich eine wunderbare Hochzeitsreise machen sollen, aber von da an war sie einfach ruiniert", so die Frau.

"Edwardo hat offensichtlich keine Bankkarte, so dass ich überall, wo wir hingehen, die Rechnung bezahlen muss... und er liebt es, sich in den Minibars unserer Hotelzimmer auszutoben. Die Schnapsflaschen bleiben auf mysteriöse Weise immer leer, abgesehen von der Ginflasche, die bleibt immer stehen, er mag diese Spirituose offensichtlich nicht so sehr."

Wie ernst gemeint die Aussagen der Dame zu nehmen sind, bleibt dahingestellt.