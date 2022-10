Frau ließ Schlange im Bett schlafen, bis Ärzte ihr erschreckende Nachricht geben

Eine Frau ließ ihre Schlange immer wieder aus dem Terrarium und im Bett schlafen. Nach einer schockierenden Erläuterung der Ärzte war dies jedoch Geschichte.

Haustiere sind wohl der beste Freund des Menschen. In diesem Fall eine Schlange. Eine Frau hielt das Tier in einem Terrarium, ließ das Tier aber immer wieder in der Wohnung kriechen. Neben der Schlange besaß die Frau auch einen Hund, dieser war jedoch kaum zutraulich.

So entschied sich die Frau laut Animal Channel nach wenigen Wochen die Schlange in ihr Bett zu lassen, mit überraschendem Ergebnis. Die Python fühlte sich sichtlich wohl und kroch auf dem Körper der Frau. Das Tier schien sich wohlzufühlen. Nach einigen Tagen bemerkte die Frau, dass sich das Tier in der Nacht aus dem Bett kroch und in der Früh wieder zur Frau kam. Auch das Verhalten des Tieres veränderte sich, sodass sie einen Tierarzt aufsuchte.

Diese machten eine schreckliche Entdeckung: Der Magen des Tieres war komplett leer, auch das Futter lehnte die Schlange ab. Die Ärzte gehen davon aus, dass das Tier die Frau verspeisen wollte und nur auf den richtigen Augenblick wartete, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Nach der erschreckenden Nachricht brachte die Frau das Tier wieder in ihr Terrarium und verbannte es aus dem Schlafzimmer.