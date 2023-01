Frau mit 'fettester Vagina der Welt' glaubt, Leute würden sich als sie ausgeben

Das OnlyFans-Model Mary Magdalene, die für ihre "dickste Vagina der Welt" bekannt ist, warnte ihre Fans auf ihrer Instagram-Seite davor, dass Leute sie im Internet nachahmen.

Das Model Mary Magdalene, das dafür bekannt ist, die "dickste Vagina der Welt" zu haben, hat sich zu Wort gemeldet und behauptet, dass sich Leute online für sie ausgeben. Der OnlyFans-Star stellte diese Behauptung in ihrer Instagram-Story auf, als sie ihre Fans aufforderte, sich vor Hochstaplern in Acht zu nehmen.

"Bitte, wenn ihr Fan-Seiten einrichtet, gebt meinen echten Account in der Bio und in den Posts an. Es gab zahlreiche Fälle, in denen sich Fanseiten in solche verwandelten, die vorgaben, ich zu sein, und die Leute um Geld baten, ihre OnlyFans-Seiten verlinkten usw. Es ist immer schwer zu erkennen, welche Fanseite tatsächlich gute Absichten hat."

© Instagram/1800leavemaryalone

Mary ist nicht nur dafür bekannt, die "fetteste Vagina der Welt" zu haben, sondern hat sich auch vielen anderen Operationen unterzogen - unter anderem einer "Barbie-Nase", einer Katzenaugen-Operation, drei Brustvergrößerungen, drei brasilianischen Po-Liftings, Fettentfernung an den Wangen, Hüftauffüllern, 20 Zahnverblendungen und mehreren Lippenauffüllern.

Es wird vermutet, dass die extreme Körperveränderung des kanadischen Stars insgesamt geschätzte 73.000 Euro gekostet hat. Mary verriet, dass sie während ihrer berühmten Vagina-Operation, bei der Fett aus anderen Körperteilen in ihre Vagina injiziert wurde, "fast gestorben" wäre. Bei dem Eingriff kam es zu zahlreichen Komplikationen, bei denen eine Seite ihrer Vagina immer weiter wuchs, was zu starken Schmerzen führte.

Mary musste zwei Bluttransfusionen erhalten und erlitt während einer Bluttransfusion eine allergische Reaktion, an der sie ebenfalls fast gestorben wäre.