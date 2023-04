Frau storniert Reservierung in Lokal: Muss trotzdem 600€ zahlen

Einer Frau wurden mehr als 600 Euro in Rechnung gestellt, nachdem sie eine Reservierung in einem Nobelrestaurant storniert hatte.

Die Australierin Lorida Quiambao, 36, hatte einen Tisch für sechs Personen im Restaurant Navi in Yarraville, westlich von Melbourne, gebucht. Knapp vor dem Restaurant fühlte sie sich jedoch krank und sah sich gezwungen den Tisch im Restaurant zu stornieren.

Quiambao sagte, sie sei dann am Freitag aufgewacht und habe eine E-Mail vom Restaurant erhalten, in der ihr mitgeteilt wurde, dass ihr für die Stornierung 600€ in Rechnung gestellt worden seien. Im Gespräch mit der Daily Mail sagte Quiambao: "Ich habe gesehen, dass sie meine Karte belastet haben, ohne weitere Informationen. Sie hätten wenigstens vorher mit mir sprechen können, um es zu erklären."

© Facebook

Das Restaurant stellte Quiambao sechs Menüs in Rechnung, da sie für sechs Personen gebucht hatte. Der Chefkoch und Inhaber des Navi, Julian Hills, erklärte gegenüber der Daily Mail, dass das Restaurant bei Buchungen von fünf oder mehr Personen eine Stornierungsfrist von mindestens fünf Tagen verlangt.

Er sagte: "Bei Nichteinhaltung dieser Frist kann eine Stornierungs-/No-Show-Gebühr in Höhe des vollen Menüpreises anfallen. Angesichts der aktuellen Umstände bei COVID19 ist dies nicht immer möglich, aber wir bitten um eine möglichst lange Vorankündigung."