Der Meister in der Austrian Football League (AFL) kommt auch 2023 aus Wien.

Titelverteidiger Danube Dragons folgte den AFC Vienna Vikings in die Austrian Bowl XXXVIII nach. Durch ein 27:23 am Sonntag bei den Graz Giants gelang den Dragons der erneute Finaleinzug. Sie treffen am 29. Juli in St. Pölten auf die Vikings, die ihr Halbfinale am Samstag 27:17 bei den Prague Black Panthers gewonnen hatten.