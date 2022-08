Frau verkauft getragene Windeln für Geld im Web

Kathy Maria hat zugegeben, dass sie ihre getragenen Windeln an ihre Fans verkauft. Ein Kunde bezahlte sogar dafür, eine mit Fäkalien volle Windel zu bekommen.

Kathy Maria, 26, aus Paraguay hat eigentlich einen alltäglichen Job als Marketingmanagerin. Doch mit dem Verkauf von selbst getragenen Windeln verdient die junge Frau ebenfalls Geld. Abseits ihrer beruflichen Karriere benimmt sich die Frau in den heimischen vier Wänden wie ein Kind und trägt täglich Windeln, nachdem sie sich einmal in der Öffentlichkeit einnässte.



Mit ihren gewagten Schnappschüssen, auf denen sie ihre Windel zur Schau stellt, hat Kathy auf Websites für Erwachsene wie Pornhub viel Aufmerksamkeit erregt. Sie bekommt rund 500 Euro im Monat für ihre getragenen Windeln und gibt 165 Euro aus, um ihren Lebensstil zu pflegen.

© mediadrumimages/@iamlittlekathy

Sie erklärte: "Ich bin ein erwachsenes Baby. Ich mache das nicht auf eine sexuelle oder fetischistische Art und Weise. Ich mag es, ein Kind zu sein. Ich habe eine Sammlung von Spielzeug und anderen Dingen. Ich stecke mir den Finger in den Mund. Das habe ich als Kind getan, bis ich elf Jahre alt war, und am Finger gesaugt. Ich trinke viel Wasser und kacke zweimal am Tag. Ich trage Windeln zum Pinkeln und Kacken, ich trage sie überall."

© mediadrumimages/@iamlittlekathy

"Ich gebe vielleicht 200 Euro im Monat für Windeln aus, wenn ich Babykleidung kaufen muss, vielleicht weitere 100 bis 200 Euro, also insgesamt etwa 400 Dollar im Monat."

Um Geld von den Fans zu bekommen nimmt die junge Frau auch gerne Sonderwünsche an, im letzten Monat schickte sie eine mit Fäkalien gefüllte Windel für 600 Dollar in die USA. In der ABDL-Gemeinschaft (Adult Baby/Diaper Lovers) fühlt sich die junge Frau nun aber wohl. "Ich bin froh, ein erwachsenes Baby zu sein und das zu tun, was ich gerne tue. Ich verdiene nicht viel Geld. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, es ginge mir nur ums Geld, das ist nicht der Grund, warum ich es mache."