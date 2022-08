Frau mit den längsten Nägeln der Welt ist untröstlich, nachdem sie ihre Nägel bei einem Unfall verloren hat

Lee Redmond hielt den Rekord für die Frau mit den längsten Nägeln der Welt, bis ihre Hoffnungen und Träume durch einen Unfall zunichte gemacht wurden.

Nagellänge von über acht Meter

Auf ihrer Spitzenlänge im Jahr 2008 erreichten Lees Krallen insgesamt 8,65 Meter (28ft 4in). Ihr rechter Daumen war der längste von allen, der auf beeindruckende 90 cm anwuchs.

Die Urgroßmutter aus Utah, Amerika, war so engagiert, ihre Nägel lang zu halten, dass sie sie seit 1979 nicht mehr geschnitten hatte. Als Lee 19 Jahre lang ihre Nägel nicht gefeilt hatte, erkannte Guinness World Records sie offiziell dafür an, dass sie die längsten Fingernägel an einem Paar Hände (weiblich) hatte.

"Ich habe immer wieder Termine und Termine festgelegt, an denen ich sie kürzen würde, aber ich konnte es einfach nicht tun. Es ist seltsam, wie sie ein Teil von dir werden.“ Erklärte Lee.

Tägliche Maniküre

Um sich um ihre Nägel zu kümmern, tauchte sie sie jeden Tag in warmes Olivenöl und benutzte anderthalb Flaschen Nagelhärter. Anschließend malte sie sie in Goldpolitur, um ihnen zu helfen, sich noch mehr abzuheben.

Schrecklicher Unfall

Ihr Platz in den Rekordbüchern wurde gekürzt, als sie in einen schrecklichen Autounfall verwickelt wurde und ihre Nägel am 10. Februar abgerissen wurden. Lee war Passagierin in einem SUV, der die Kontrolle verlor, wpraufhin sie aus dem Auto geschleudert wurde.

Die Rekordhalterin wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und während Lee ihre schweren Verletzungen überlebte, taten dies ihre Nägel nicht. Sie sagte: "Das erste, was ich entdeckte, war ein Fingernagel und ich fing an zu weinen."

Lee hatte einem Zeugen am Absturzort gesagt, dass ihre Nägel Rekordhalter waren, also ging der freundliche Fremde herum und sammelte alle Teile von ihnen ein. Die Urgroßmutter bewahrt sie nun in einer Plastiktüte auf, um sich an ihre Zeit in den Rekordbüchern zu erinnern.

Der Unfall bedeutet, dass Lee zwar immer noch den Rekord für die längste Zeit hält, aber nicht den aktuellen Rekord - der Ayanna Williams gehört. Sie blickt gerne auf ihre Zeit als Rekordhalterin zurück, hat aber nicht vor, sie wieder auf ihre frühere Länge zu bringen.