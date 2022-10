Neuseeland will ab dem Jahr 2025 Steuern auf Rülpser und Furzen von Kühen erheben.

In Neuseeland soll es ab 2025 eine sogenannte Furzsteuer geben. Die Regierung will dann die Treibhausgasemissionen von Nutztieren besteuern. Bisher war der Sektor in dem Land weitgehend von Klimamaßnahmen ausgenommen. 2003 hatte die Regierung bereits versucht, diese Steuer einzuführen, damals erfolglos.

Die Labour-Regierung schlug diese Woche wieder vor, Nutztiere im Rahmen der Klimakrise stärker einzubeziehen. So sollen auf Treibhausgase, die beim Rülpsen, Furzen oder Pissen der Tiere anfallen, neu versteuert werden. Premierministerin Jacinda Ardern von den Sozialdemokraten hofft dadurch Wettbewerbsvorteile für die Agrarbranche.

Die Landwirtschaft hat einen erheblichen Anteil an der Wirtschaft in Neuseeland. Auf manchen Inseln gibt es doppelt so viele Nutztiere wie Menschen.

Lobbyverbände sind gegen den Beschluss, da befürchtet wird, dass Bauern ihre Höfe verkaufen müssten.