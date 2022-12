Vor Amokläufen: Intelligente Kamera soll Warnung abgeben

Gerade in den USA kommt es immer wieder zu verheerenden Amokläufen an Schulen. Eine neue Technologie soll nun mit einem Frühwarnsystem Schüler, Lehrer und Polizisten warnen.

Die Technologie soll bereits in naher Zukunft an US-Schulen verwendet werden. Sie soll die Sicherheit an Schulen und Universitäten sicherstellen. Anders als bei anderen Kamerasystemen soll dieses neue System über eine künstliche Intelligenz verfügen, die Amokläufe bereits frühzeitig erkennen soll.

Schlägt das System aus, wird sofort eine Meldung an den Sicherheitszuständigen geschickt, dieser soll dann die Polizei verständigen. Das System übermittelt dann den Standort und die genaue Anzahl der Angreifer. Gerade aufgrund der sich häufenden Amokläufe an US-Schulen in den letzten Jahren wird viel Geld in die Entwicklung neuer Technologien entwickelt, die Amokläufe verhindern sollen.

Sari Kaufman, Überlebende eines Amoklaufes in Florida meint im Interview mit dem Blick, die Systeme bekämpfen nur die Konsequenzen des Waffen-Problems, nicht den Ursprung.